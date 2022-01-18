طهران: نقاط مهمة لاتزال عالقة في مفاوضات فيينا

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طهران – الوكالات: اعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مفاوضات فيينا النووية استؤنفت امس بين إيران ومجموعة الدول «4+1» مع التركيز على إلغاء العقوبات عن طهران. وكانت مصادر إيرانية متطابقة أكدت أن القضايا الخلافية في مفاوضات فيينا انحسرت، وأن الوفود تدرس مسودة ثالثة لتطبيق أي اتفاق محتمل، كما أكدت روسيا تحقيق تقدم، في حين رأى البيت الأبيض أن المفاوضات بلغت مرحلة حاسمة. وقال مصدر في الوفد الإيراني بمفاوضات فيينا، إن الخلافات في انحسار مع وجود نقاط مهمة لا تزال عالقة، وإن الخلاف يتمحور بشأن تفاصيل رفع العقوبات وآليات التحقق والإجراءات النووية. من ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه زار إسرائيل الشهر الماضي من أجل تنسيق الجهود بشأن احتمال عدم نجاح الجهود الدبلوماسية في ملف إيران النووي. وجدد سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية التأكيد أن واشنطن مصممة على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل لتحقيق ذلك. وأضاف «نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين في هذا الشأن، الموقف الحالي يعود إلى انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي، ونحن ندفع ثمن هذا الخطأ الكارثي».