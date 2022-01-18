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منة شلبي تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»


تخوض الفنانة منة شلبي السباق الرمضاني القادم بمسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم «بطلوع الروح». ومن المقرر أن تبدأ منة شلبي تصوير أولى مشاهدها في المسلسل يوم السبت المقبل في لبنان، وذلك حتى يتم الانتهاء من جزء كبير منه قبل حلول شهر رمضان. و يستمر التصوير في لبنان لمدة أسبوع حيث تجمع المشاهد الأولى بين منة شلبي وأحمد السعدني. ومسلسل «بطلوع الروح» بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد داوود، وأحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري. والمسلسل مكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على شاشة «mbc» خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل


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