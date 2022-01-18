مسلسلات الموسم الرمضاني «متنوعة» والكبار يدخلون المنافسة

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في اطار الاستعدادات لعرض الاعمال الدرامية في شهر رمضان وسعي شركات الانتاج الفنية المختلفة للدخول الى دائرة المنافسة على الموسم الرمضاني التي يسابق فريق عملها الزمن كي تلحق بالعرض الرمضاني المقبل من خلال عرض تلك الاعمال على مختلف القنوات الكويتية والخليجية وايضا يشهد وجود كبار الفنانين في الوسط الدرامي لان تكون لهم مشاركة فعالة وهم كلاٌّ من سعد الفرج وسعاد عبدالله وحياة الفهد ومحمد المنصور كما تنوعت تلك الاعمال الدرامية مابين التراثية والكوميدية والاجتماعية، ونستطيع ان نقول ان الفنانين اثبتوا كعادتهم قدراتهم الفنية المميزة من خلال ظهورهم المميز في الدراما الخليجية في رمضان القادم كما يشهد هذا الموسم الى حضور العنصر الشبابي واكتساحهم للاعمال الرمضانية واثبات وجودهم بانهم عنصر اساسي في تلك المسلسلات.

وتطل الفنانة القديرة حياة الفهد من خلال مسلسل «سنوات الجريش» الذي يحمل هذا الاسم في إشارة إلى السنوات العجاف التي مرت بمنطقة الخليج في فترة الحرب العالمية الثانية، والتي تعرف بسنوات الجريش واتضح من ملصق المسلسل أن العمل يخاطب الفترة خلال أربعينيات القرن الماضي، كما تضمن الملصق الكشف عن اسم المؤلف وهو الكاتب محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، والإشراف العام ليوسف الغيث، وإخراج مناف عبدال.

اما مسلسل «ناطحة سحاب» فهي تشهد عودة الفنانة القديرة سعاد عبدالله مع كوكبة من النجوم المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية من تأليف نوف المضف وإخراج عيسى ذياب، وتشارك في بطولته إلى جانب كل من نور وفهد العبدالمحسن وشيماء علي وروان العلي وجود عزيز ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وطلال باسم وعبدالعزيز صفر وغيرهم.

اما مسلسل «الزقوم» فيشارك فيه الفنان القدير سعد الفرج الذي يصور حاليا في البحرين ويشهد عودة للتعاون بين الثنائي اسماعيل عبدالله واحمد المقلة ويشارك فيه عدد من النجوم ومنهم حبيب غلوم وهيفاء حسين وفاطمة الحوسني واخرين وإنتاج شركة سبوت لايت للإنتاج الفني وقصته مأخوذ فكرتها من شجرة الزقوم وفي الحبكة الدرامية للمسلسل نعكس وصف «الزقوم» على الواقع المرير الذي يعيشه الناس في المجتمع والمشكلات المادية والاجتماعية التي تحدث بين الناس.

اما مسلسل «نوح العين» فانه يشهد عودة «عيال المنصور» مع عدد من النجوم وتدور احداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من القضايا القانونية والصراع ما بين الحفاظ على القانون وحقوق الناس والاستيلاء عليها من قبل بعض المتنفذين من أصحاب السلطة والقوة وهو ذو طابع تراثي ويتكلم عن حقبة زمنية هي العام 1950 في الكويت .

وايضا سيعرض مسلسل «امينة حاف 2» حيث كانت أحداث الجزء الأول عبارة عن حلم أمينة، أما الجزء الثاني فسينقل الحقيقة والواقع، بحيث تختلف الأحداث، والمسلسل ذو طابع كوميدي، ويجتمع في هذا الجزء كل من الفنانين إلهام الفضالة وشهاب جوهر والفنانة المصرية بدرية طلبة وطيف شهد سليمان وغدير السبتي وشوق الهادي وفهد باسم وأمينة العلي وصمود المؤمن وطلال باسم وريم النجم وأحمد النجار وخالد العجيرب وإيمان فيصل ومجموعة كبيرة من الفنانين . كما يعرض مسلسل «كيد النسا» الذي يشهد مشاركة الفنانة المصرية روجينا وهي تعد اول مشاركة لها في الدراما الكويتية وايضا الفنانة هنادي الكندري وشاركهما البطولة نخبة من الفنانين، مثل جاسم النبهان، عبدالامام عبدالله، بيومي فؤاد، محمد الحداد، خلود محمد، روان العلي، وغيرهم، ويأتي العمل من تأليف الكاتب فهد البلوشي، ويتصدى لإخراجه مصطفى فكري، والانتاج لعادل اليحيى وقصة المسلسل كوميدية مع وجود بعض التراجيديا البسيطة التي تنشأ نتيجة مواقف معينة.

ويعرض ايضا مسلسل «انتقام مشروع» الذي يجمع النجوم: محمود وعبدالله بوشهري، هند نزار، أحمد سلمان، زهرة الخرجي وغيرهم وهو مسلسل كويتي- عراقي مؤلف من 30 حلقة كتبها نور البدري، إخراج حسين دشتي، ويروي قصة اجتماعية مشوّقة ومعقّدة في آن واحد، تبدأ من يوم مشؤوم يغيّر حياة أبطالنا، وتستمر بالتصاعد والتشابك بشكل دراميّ مميز ومحبوك.

ويشهد هذا الموسم عرض مسلسل «من شارع الهرم إلى المسيلة» الذي يناقش في مضمونه جملة من القضايا الاجتماعية المعاصرة والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح، ويشارك في بطولته إلى جانب نخبة نجوم منهم هدى حسين، مرام البلوشي، خالد البريكي، أحمد إيراج، لولوة الملا، ليلى عبدالله، إيمان الحسيني، نور الغندور، فرح الصراف، عبدالسلام محمد، محمد الرمضان، مهند بخيت وغيرهم .

اما المسلسل الكوميدي «نت فلوركس» فهو يجمع الفنان عبدالناصر درويش مع الفنان احمد العونان ومن إخراج وإنتاج عبدالله العراك وسيعرض في موسم رمضان المقبل، ويتكون من حلقات منفصلة، وهو عبارة عن عشرة مواضيع وُزعت على ثلاثين حلقة بطريقة كوميدية، ومن المتوقع أنه سيكون من الأعمال المنافسة على الصعيد الكوميدي هذه السنة وسيشهد مشاركة الفنانين سلطان الفرج، محمد عاشور وطارق الحربي وغيرهم.

كما يشهد الموسم عرض الجزء الثاني من مسلسل «نحمد علي رود» ويضم عددا كبيرا من الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم جدد، حيث سيشهد هذا الجزء أحداثا أعمق مما جاء في الجزء السابق وستتعمق أحداثه أكثر في هذا الجزء في الفلكلور الخليجي وبالحياة في فترة الأربعينيات. اما مسلسل «1990» فهو من تاليف بندرطلال السعيد واخراج ثامر العسلاوي ومشاركة عدد من النجوم ومنهم عبدالرحمن العقل وابراهيم الحربي وزهرة الخرجي وعلي جمعة واخرين وهو مسلسل بوليسي تدور احداثه في اطار الشويق والاثارة حول البحث عن جريمة مما تقود الى الاصطدام بابواب مغلقة.

