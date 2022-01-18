شجون الهاجري تبحث عن إثبات براءتها بـ «هروب»

إضاءات

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بدأت منصة «شاهد VIP» بعرض مسلسل «هروب» من بطولة شجون الهاجري وتأليف د.حنين عمر وإخراج محمد جمعة ضمن عروضها الأولى.

يسلط العمل الضوء على رحلة ميرا التي تحاول إثبات براءتها من جريمة لم ترتكبها، فتبدأ مسيرة شاقة بحثاً عن المستفيدين من توريطها وفك ألغاز الحكاية. بعد ذلك، تعود القصة لترصد الحياة الهادئة إلى حدود الملل التي عاشتها ميرا مع زوجها جاسم (محمد العلوي) رجل الأعمال الناجح وصاحب المنصب الرفيع، والذي يُظهر لها الكثير من الحب لكنه في الوقت نفسه أناني وانتهازي، يكبح طموحاتها وحريّتها ويستغل حبّها ورضوخها، بعد أن انتشلها من حياتها الصاخبة، وجعل منها سيدة منزل محدودة الوجود والحقوق.

وتحاول ميرا أن تستعيد حياتها، وأن تثبت براءتها من جرم لم ترتكبه، برفقة شخصيات بعضها يقدم لها المساعدة، وبعضها الآخر يسعى إلى توريطها أكثر فأكثر، ومنهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبده، كارول عبود، وبمشاركة قحطان القحطاني وآخرين.

