مجرد يطلق «يا عيوني» بطريقة مختلفة

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نشر الفنان سعد لمجرد فيديو قصير عبر انستغرام بتقنية الريل ليُسمع فيها جزء صغير من موسيقى الأغنية مرفقة بصورة تظهر أقدام شخصية كرتونية وتحمل عنوان «يا عيوني».

وألحق التعليق بأسماء المشتركين في إنجاز العمل الذي من المتوقع أن يكون ناطقا باللغة العربية البيضاء التي تمزج بين لهجات بلدان عربية مختلفة كما عود جمهوره.

يذكر أن آخر اغنية حملها سعد على صفحته بمنصة يوتيوب كانت «أنت حياتي» في ديو مشترك مع فرقة كاليما البرتغالية؛ واجتازت ال 47 مليون مشاهدة في غضون خمسة أشهر، بعدها شارك لمجرد في مجموعة من التظاهرات الفنية.

