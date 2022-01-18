«جروب الماميز» يجمع غادة عادل وروبي

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كشف المنتج محمد رشيدي تفاصيل فيلمه الجديد «جروب الماميز»، والذي يتعاون فيه مع الفنانة غادة عادل والفنانة روبي، حيث أكد أنه سينطلق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة. المنتج محمد رشيدي قال إنهم بالفعل انتهوا من التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد «جروب الماميز»، استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل معتز التوني من أعماله الأخرى. وأضاف: «أعلنا أن معنا في الفيلم 3 بطلات وهن روبي وغادة عادل وريم مصطفى، والفنانات الثلاث سيلعبن أدوار أمهات في الفيلم، وكل واحدة منهن لا تقل أهمية عن الأخرى».

وأكد أنه على الرغم من اختلاف البطلات الثلاث، وأن هذا العمل هو الأول الذي يجمعهن سويا ولكن كل بطلة فيهن مناسبة تماما للدور الذي تقدمه، وسيرى الجمهور هذا الأمر عند طرح الفيلم.

