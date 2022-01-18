هاني شاكر لـ«النهار»: مطربو المهرجانات يقدمون «كارثة فنية»

إضاءات

«أمير الغناء العربي ومطربو المهرجانات».. عنوان واحدة من الأزمات التي ضربت الوسط الغنائي المصري خلال الفترة الماضية، فـ«نقيب المهن الموسيقية» هاني شاكر أصدر قرارًا بإيقاف 19 مطربًا عن العمل، بعد معركة كلامية امتدت لعدة أشهر، بعدما اتهمهم بـ«إفساد الذوق العام»، وطالبهم بسلوك الطرق الشرعية والقانونية للالتحاق بالنقابة، ومن ثم الحصول على تصريح «مزاولة المهنة». قرارات الإيقاف التي أصدرها النقيب، سرعان ما عملت على انقسام الآراء، ما بين مؤيد، وآخر يرى أنها «كبت لحرية الفن»، وتشعبت الأزمة ودخلت أطراف جديدة فيها، غير أن هذا لم يدفع «شاكر» إلى التراجع خطوة للوراء، لكنه على العكس، أعلن عن إصراره الاستمرار في تنفيذ قراره، متمسكًا بأن نقابة المهن الموسيقية هدفها الحفاظ على الذوق العام والتراث الفني، وأن مطربي المهرجانات لا يلتزمون بقوانين النقابة و«أصول الغناء في مصر». «النهار» التقت نقيب المهن الموسيقية، المطرب هاني شاكر، الذي تحدث عن تفاصيل أزمته مع مطربي المهرجانات، وقدم شرحًا وافيًا لما يجب أن يتم من جانبهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا- في الوقت ذاته- الشروط الواجب توافرها في أي مطرب يرغب في الحصول على عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية، والأهداف التي تسعى النقابة لتحقيقها في المستقبل القريب.. وكان الحوار التالي:

بداية.. كيف تفسر حالة الغضب التي أصبح عليها مطربو المهرجانات في مصر بعد قرار إيقاف عدد منهم؟

علينا أن ندرك أولًا أن ما يقدمه مطربو المهرجانات «كارثة فنية بكل المقاييس»، والوضع القائم يشير إلى أن «الفن الحقيقي بيتسحب من تحت أقدامنا»، والصورة الجيدة عن الفن المصري تتدهورت، ولهذا كان من الواجب أن أتحرك لإصدار قرارات المنع هذه وتفعيلها، ومن جانبي أرى أن مواقع «سوشيال ميديا» ومنصات الفيديوهات سبب في انتشار ما نراه خلال الفترة الأخيرة بغض النظر عن القيمة والهدف، فأنا بداخلي هم كبير، وقد حاولت قبل عامين ا ومعي مجلس النقابة تقنين ووضع قواعد للغناء، وبدأنا بقرار منع الغناء على «الفلاشة» نهائيًا، وما أثير مؤخراً حول منع مطربي المهرجانات كلام ليس في محله، لأننا لا نمتلك حق المنع لأي منهم كونهم ليسوا من أعضاء النقابة في الأساس، فهناك قواعد وأوراق مطلوبة للالتحاق بالنقابة، قبل الوقوف أمام لجنة الاستماع بالنقابة. وأريد أن أؤكد أننا لم نمنع أيَّ من هؤلاء فقط حسن شاكوش تم سحب الترخيص المؤقت منه لأسباب أخلاقية، وحمو بيكا أيضًا تقدم بأوراقه وكان ينتظر اختبار اللجنة، لأنه رسب المرة الأولى ولم تقبله اللجنة، ووفرنا مدرسا له يساعده ولم يواظب معه في الحضور، ودخل الامتحان ولم يوفق ورسب، ويحق له التقدم مرة ثانية، لكن بعد عام، نحن لسنا ضد أحد، «ما ينفعش شخص مبيفهمش في الطب يقرر يعمل عملية جراحية لغيره بين يوم وليلة»، هكذا هؤلاء المؤدون لا يصح أن يكونوا مطربين بين ليلة وضحاها، وممارسة مهنة دون أن يكون عضوا في النقابة الراعية لها يعرض نفسه للحبس.

إذن.. ما الشروط التي حددها القانون للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية؟

يشترط للتقدم للنقابة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة مؤهل علمي، وصحيفة حالة جنائية خالية من أي أحكام، وأن يكون معه شهادة أداء الخدمة العسكرية، ومعظمهم متهرب من تلك الخدمة، على سبيل المثال «مسلم» متهرب من التجنيد، «عنبة» تقدم بشهادة تعليمية مزورة وأحد المعاهد العليا أكد لنا في خطاب رسمي أن الشهادة غير تابعة له، وبعضهم مسجل خطر، والبعض الآخر جاهل لا يستطيع القراءة والكتابة.

إلى جانب المتابعة الرسمية.. هل تتلقى النقابة شكاوى الجمهور متعلقة بمطربي المهرجانات؟

بالطبع.. ومن جانبي أطالب أي شخص يشاهد فعلا مرفوضا من مطرب على خشبة المسرح أن يخاطبنا في النقابة ولن نتوانى في عقابه، وسوف نعيد تقديم دورات تدريبية داخل النقابة لأي شخص موهوب، لتأهيله وإعداده لاختبار النقابة في فصول في الغناء وتعليم الآلات ليتمكنوا بعد ذلك من الالتحاق بها.

كم يبلغ عدد الممنوعين من الغناء.. وهل ستقاضي النقابة كل شخص يغني دون تصريح؟

منعنا 20 مغنيا وأدرجت أسماؤهم ضمن الممنوعين من إحياء الحفلات، فهم ليس لهم أي أوراق بنقابة المهن الموسيقية، وطبقا لقانون النقابات رقم 35 يحق للنقابة مقاضاة أي شخص يغني بدون تصريح، ويحق لنا تحريك جنحة ضده لمزاولة مهنة بدون تصريح.

وسط هذا الكم الهائل من الأزمات.. هل هناك أهداف غير «منع مطربي المهرجانات» تسعى النقابة لتحقيقها مستقبلًا؟

هدف «المهن الموسيقية» النهوض بفنون المسرح والسينما والتليفزيون والحفاظ على التراث الفني العربي والمصري، وأريد أن أؤكد أن التصاريح المؤقتة تمنح قانونًا لاكتساب المواهب الواعية، بموافقة لجنة التقييم المشكلة داخل كل نقابة، إذا رفضت لا يمنح التصريح.

تزامنًا مع أزمة «المهرجانات» تعالت أصوات للمطالبة بمتابعة مطربي «الراب».. كيف ستتعامل مع هذه المطالب؟

حاولنا السيطرة عليهم، وتقنين تصرفاتهم لأنهم أصبحوا موجودين بكثافة في الحفلات ولديهم جمهور كبير، و«ويجز» دخل اختبار اللجنة في النقابة وتم قبوله، ووقع إقرارات بالالتزام بالمظهر العام والكلمات وأمور كثيرة.

في ظل سياسة «السيطرة» التي تتحدث عنها.. كيف يمكن إعادة هيكلة الذوق العام والسيطرة على ما يسمى المهرجانات؟

بدأنا بالفعل الاتفاق والتعاون مع الإذاعة المصرية على إعادة «لجان الاستماع» مرة أخرى، فتراجع دور الإذاعة أمر يحزنني كثيرًا، وأرفض ما تقدمه إذاعة الشعبيات، وتبريرها بأنها تنقل صورة للناس أن هذه النوعية من الغناء عادي جداً تكون موجودة، في بيوتنا وحياتنا ومسلسلاتنا، يجب أن يتم الاختيار بعناية للأغاني التي تبث في الإذاعة، رئيس الإذاعة صديق مقرب، ووعدني بعودة لجنة الاستماع في الإذاعة مرة أخرى، لانتقاء أي الأصوات التي تغنى فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن شركات الإنتاج تدفع رسماً مقابل استغلال الهواء على الإذاعة ويتم بث أي شيء، بغض النظر عن الكلام واللحن، وهذا أمر خطير جداً.

النقابة تستطيع منع المهرجانات ...ولكن ماذا عن الظهور الإعلامي؟

أرسلنا إلى جميع الجهات الإعلامية والإعلانية، ولن نشاهد أي شخص ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية في إعلان تليفزيوني أو مسلسل، أو حتى يغني في حفل، أو يكون ضيفا في برنامج، داخل مصر أي من هؤلاء الأشخاص لن يكون مصرحا بظهورهم.

هل قواعد النقابة وقوانينها تنطبق على الفنان محمد رمضان؟

حين قلت إن محمد رمضان محصن ولا أستطيع محاسبته، فذلك أمر حقيقي لأنه عضو نقابة المهن التمثيلية وكذلك السينمائية ويجب أن تحاسبه نقابته الأساسية ، ومؤخرًا منحناه آخر تصريح لإحياء حفل بإلزامه بتوقيع تعهد بالالتزام بالمظهر العام والعادات والتقاليد وأنه «ميقلعش» على المسرح لأننا لم نعتد على ذلك، لكن للأسف لم يلتزم، بناءً على تقارير لجنة العمل المكلفة بمراقبة الحفلات، التي رصدت عدم التزامه بالإقرارات الموقعة منه، ولن يمنح له أي تصريح مرة أخرى من نقابة الموسيقيين حتى يتم التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة د. أشرف زكى، وإخطارنا بنتائج التحقيقات، وهذا القرار يتعلق بالحفلات داخل مصر.

هل لديك مطالب تريد تحقيقها؟

نعم أريد بضرورة عودة الدولة للإنتاج الفني بقوة، حتى لا يتفرد المنتج الخاص، بالربح والاهتمام بالمكسب بغض النظر عن قيمة ما يقدمه، أناشد المجلس الأعلى للإعلام أن يقف محايدًا ضد كل من يحاولون تخريب الفن المصري، وعدم استضافتهم والترويج لهم في الإعلام، وضرورة تحقيق اتفاق بين الدولة وإدارة الفيسبوك ويوتيوب، وجميع وسائل السوشيال ميديا للحد من انتشار الأغاني التي تحتوى على كلمات مسفة ومبتذلة، في أغان مكانها السجن، فتح جميع مسارح الدولة وقصور الثقافة في جميع المحافظات لتنظيم حفلات يكتشف فيها أصوات جديدة يتم تقديمها في الحفل «مصر مليانة مواهب» أتمنى أن تعود حصص الموسيقى في المدارس مرة أخرى، وأن تعود برامج الأطفال بالتليفزيون مرة أخرى.

بعيداً عن مهام النقابة.. ما سر نشاط هاني شاكر المتكرر الفترة الحالية؟

سر نشاطي سببه جائحة كورونا فقد شعرت خلال تلك الفترة أن النشاط النقابي أخذني من عملي الفني، وهنا وقفت لنفسي وقررت أن أهتم بهاني شاكر الفنان أكثر وأن أخرج نفسي لساحة الغناء بشكل دائم ومستمر للجمهور، بالإضافة أن أكون متكرر التفاعل عبر السوشيال ميديا بأعمالي، والتركيز على طرح أغاني سينجل جديدة فقد بات الاهتمام بالألبوم قليلاً جدا، وأعد الجمهور بتقديم كل جديد خلال الفترة المقبلة.

