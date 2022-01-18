مجلس «الثقافة» يهنئ النبهان بجائزة الإبداع المسرحي

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هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفنان القدير جاسم النبهان لفوزه بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الخامسة عشرة.

وبهذه المناسبة نقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري تهنئة كل من وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. حمد أحمد روح الدين وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل للفنان القدير جاسم النبهان.

وأوضح الأنصاري أن: «حصول الفنان الكبير جاسم النبهان على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي يأتي تقديراً لرسالته الفنيَّة التي عكستها عروضه المسرحيَّة والتلفزيونيَّة والإذاعيَّة على مدى أكثر من خمسة عقود، من خلال ما قدمه من أعمال مسرحيَّة ذات مضامين ثريَّة تناولت قضايا وهموم الناس بفكر متنور وحس فني رفيع وممتع وجاذب لكل الفئات».

وأضاف الأنصاري: «يعد النبهان ممثلاً ومخرجاً مسرحياً وتلفزيونياً مؤثراً في المشهد الفني المسرحي والتلفزيوني والاذاعي الكويتي والعربي ، وقد تخرج في معهد الدراسات المسرحية الذي أسسه الفنان المصري الراحل زكي طليمات في الكويت مطلع ستينيات القرن الماضي وانتسب إلى فرقة المسرح الشعبي في الكويت سنة 1964، وله عشرات الأعمال الفنية الناجحة من المسلسلات والسهرات الدرامية والمسرحيات والأداء السينمائي ودوبلاج أفلام الكرتون والتي أسست بصمات فنية ذات تأثير فني ملحوظ».

وختم الأنصاري تصريحه بالقول: «تُمنح جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي التي تأسست بتوجيهات من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سنة 2007 وتمنح لأصحاب التجارب المسرحيَّة العربيَّة الرائدة والمتميزة».

