«شرفة زينب الجزار».. قصص تجريبية ساخرة للروائي عائد خصباك

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«هذا زمن الرواية» – «الرواية أصبحت ديوان العرب».. عبارات باتت تترد بقوة على ساحة الإبداع الأدبي العربي في السنوات الأخيرة.. وهى تفيد وتشي بسيطرة الأدب الروائي على الساحة.. وأن الشعر تراجع ولم يعد «ديوان العرب».. بل أن هناك من ذهب إلى التأكيد على أفول بل وموت «القصة القصيرة» وإنها استنفدت أغراضها وانتفت الحاجة إليها.

والحقيقة أنه لا يمكن لأي جنس أدبي أبداً أن ينفي أو يصادر على وجود الأجناس الأدبية الأخرى .. فالقصة القصيرة سوف تظل تفرض وجودها على الساحة .. قد تتراجع أو تتوارى قليلاً – لكنها لا تفقد بريقها وستبقى حاضرة في المشهد الإبداعي رقماً لا يمكن تجاوزه .. طالما بقي التجديد والتطور فيها مستمراً .

ومن أبرز المجددين في القصة القصيرة.. الكاتب والروائي والقاضي العراقي «عائد خصباك» الذي يواصل دهشتنا مع مجموعته القصصية الأحدث «شرفة زينب الجزار» التي صدرت بالقاهرة أخيراً عن «دار ميريت الثقافية» بالاشتراك مع دار الأدهم للنشر.

المجموعة تضم (35) قصة قصيرة تتراوح بين الطول والقصر، كتبت بأسلوب خاص، لكاتب تمرس على الكتابة وخاض غمار التجريب في الكتابة القصصية كغيره من أبناء جيله، وساهمت تجربته الطويلة في تأسيس نمط جديد من الكتابة، يندرج ضمن ما يسمى بالانتقاء من الواقع، فالواقع في نظر الكاتب فخاخ منصوبة، والانتقاء يبعد عنه الاستغراق فيه فيصبح سوقيًّا. كما أنها قصص تجريبية تستمد مرجعيتها مما هو فوق الواقع أيضًا، والاستفادة من العجائبي والسحري والواقعي لكنه غير مألوف، فهي مع ذلك تجعل القارئ ينصت لعمقها ويتفاعل مع صداها.

تتشكل القصة من حكاية واحدة، وأحيانًا أكثر من حكاية، ولا علاقة لطول القصة أو قصرها بذلك، وقد تتشعب خيوط السرد لتكشف عن المخفي والمضمر في أحداثها ووقائعها، وتتطور بواسطة حبكة تتوسل معاني تكفل لها الاكتمال، وباعتمادها على أسلوب شد القارئ وجذبه إلى معترك الحدث، ليصبح جزءًا منه، تعتمد كثير من القصص على أسلوب السخرية، وهو خير معبر عن واقع ليس مريراً فقط، إنما عجائبي أيضاً.

اعتمدت القصص هنا على السيرة الذاتية، فأُدمجت السيرة وصيغت قصصيًّا، لدرجة أن القارئ لا يدري أين الفاصل بين السيرة والقصة بعد أن التحما وصارا شيئًا واحدًا، وإذا كانت السيرة قد وجدت لها مكانًا واسعًا في كتابة الرواية، فالأمر يختلف عنه في كتابة القصة، والمثال هذه القصص التي يضمها كتاب «شرفة زينب الجزّار».

قد تجنح بعض القصص القصيرة لهذا الكاتب أو ذاك إلى أساليب الحكي من هذا النوع، لكن ذلك الأسلوب تراه مكرَّسًا هنا ليكون سمة من سمات هذه المجموعة من القصص.

بدأ عائد خصباك مسيرته الأدبية بكتابة القصة القصيرة، وكانت حينها شاغله الأدبي الوحيد، فصار ينشر هنا وهناك في المجلات الأدبية التي فتحت ذراعيها لكل من يقدم أدبًا مختلفًا عن سابقه، وكان لمجلة «الكلمة» الفضل في جمعها وإصدارها في كتاب من منشوراتها، عنوانه «الموقعة». وقد أسهمت قصصها في ترسيخ أصول جيل جديد من مبدعي القصة القصيرة

أصدر عائد بعد ذلك مجاميع قصصية، «الكوميديا العدوانية»، «صباح الملائكة»، «الطائر والنهر»، وهي من منشورات فصول في مصر، وأخيرًا في 1992 نشر له «الغروب الأخير». وعندما باشر نشاطه الإبداعي من جديد، كان مندفعًا لكتابة الرواية، نشرت له في دار الهلال بمصر «سوق هرج»، ورواية «المقهى الإسباني» عن سلسلة «آفاق عربية» في الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، بعدها «يا دنيا يا غرامي»، ثم «معك وبدونك» و«قات ومانجو».

