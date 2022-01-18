«المالية»: %87 تراجعاً في عجز الميزانية

مال وأعمال

واصل عجز ميزانية الكويت للعام المالي 2021/2022 تراجعه بالغاً 682.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضاَ بواقع 4.7 مليارات دينار وبنسبة 777%عن الفترة نفسها من العام المالي 2020/2021 والتي بلغ فيها العجز 5.39 مليارات.

ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة المالية بنهاية 9 أشهر الأولى من 2021/2022، سجل إجمالي الإيرادات 12.982 ملياراً مقابل مصروفات والتزام قدره 13.66 ملياراً.

وقد بلغت الإيرادات النفطية 11.47 مليار دينار مقابل 5.86 مليارات للفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 5.61 مليارات، حيث زادت الايرادات المحصلة عن المقدرة بحدود 2.34 ملياراً وبزيادة قدرها 125%.

فيما تجاوز إجمالي الإيرادات غير النفطية حاجز المليار دينار، بالغاً 1.511 ملياراً بزيادة قدرها نصف مليار دينار عن الفترة المقابلة والتي سجلت 1.02 مليار، وسجل إجمالي الإيرادات زيادة قدرها 6 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي الايرادات 12.98 ملياراً مقابل 6.9 مليارات للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي جانب المصروفات، تجاوز حجم الإنفاق الرأسمالي المليار دينار، بالغاً 1.05 مليار مقابل 869 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغ نسبة ما تم إنفاقه من المقدر في الميزانية 40.4%، ليتبقى 59.6% دون إنفاق. وسجلت رواتب موظفي الحكومة 5.96 مليارات دينار وبنسبة 74% من المقدر البالغ 8.06 مليارات لكامل السنة المالية 2021/2022، وبلغ إجمالي المنح والمعونات 3.25 مليارات دينار بتراجع قدره 493 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي المنح والمعونات للفترة نفسها من العام الماضي 4.293 مليارات دينار.

وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على السلع والخدمات 2.15 مليار مقابل 1.8 مليار للفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل الميزانية 62 في المئة من إجمالي ما تم إنفاقه بشكل فعلي على بند السلع والخدمات.

وفي مقابل ارتفاع وتيرة الإيرادات بحدود 50 في المئة، سجل بند المصروفات الجارية ارتفاعاً قدره 1.2 دينار بالغاً 12.6 ملياراً مقابل 11.4 ملياراً للفترة المقابلة من العام الماضي. وفيما تنادي الجهات الحكومية بضرورة تحصيل ديونها المستحقة، جاءت الأرقام دون مستوى الطموح، حيث سجلت الديون المستحقة للحكومة 1.99 مليار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.72 مليار بداية العام وبزيادة قدرها 266.9 مليون دينار. وفيما ارتأت مصادر موثوقة لـ « النهار» أن ارتفاع الايرادات وتراجع عجز الميزانية سيعزز من سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة خلال العام المالي الحالي، لا تزال التخوفات بشأن تراجع الحكومة عن إصلاحاتها المالية والإدارية المدرجة في برنامجها، بالإضافة إلى أن غياب إقرار قانون الدين العام من قبل مجلس الأمة، قد يدفع التصنيف الإئتماني للكويت لمخاطر التراجع مجدداً وفق توقعات تقارير وكالات التصنيف.

