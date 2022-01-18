البورصة تلتقط أنفاسها.. والأسهم كسبت 177 مليون دينار

مال وأعمال

التقطت مؤشرات البورصة انفاسها بعد تراجعها البسيط اول من امس الاحد ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 30.2 نقطة من 7384.9 نقطة إلى 7415.2 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.46 في المئة وبـ 37.1 نقطة من 8055.4 نقطة إلى 8092.6 نقطة. وشهدت القيمة السوقية نمواً واضحاً في نهاية الجلسة بنحو 177 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة، لترتفع من 43.398 مليار دينار إلى 43.576 مليار دينار، كما زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 151 مليون دينار وبنسبة 0.46 في المئة من 32.82 مليار دينار إلى 32.971 مليار دينار، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.24 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار من 10.577 مليارات دينار إلى 10.603 مليارات دينار.

وقد صعد المؤشر «رئيسي 50» بنسبة 0.14 في المئة وبـ 9.4 نقاط من 6379.5 نقطة إلى 6388.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24 في المئة وبنحو 15.09 نقطة من 6065.4 نقطة إلى 6080.5 نقطة. وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً للجلسة الثانية على التوالي، لتنخفض سيولة جلسة أمس بنسبة 30.1 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة لتصل إلى 58.9 مليون دينار مقابل 84.3 مليون دينار بالأمس، كما تقلصت أحجام التداول بنحو 26.1 في المئة لتصل إلى 260.9 مليون سهم مقابل 353.4 مليون سهم بجلسة الأحد.

