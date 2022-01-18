الذهب حافظ على مكاسبه فوق 1816 دولاراً

مال وأعمال

قال خبير في المعادن الثمينة إن معدن الذهب حافظ على مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي من العام الجديد اذ بلغت أسعاره مستوى 1816 دولارا للأونصة في بورصة (نيوميكس نيويورك) مدعوما بتراجع الدولار والسندات الأميركية طويلة الأجل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد في تصريح لـ (كونا) ان أسعار الذهب سجلت ارتفاعا في مستوياتها خلال تداولاتها نهاية الأسبوع الماضي اذ وصلت لأعلى مستوياتها عند مستوى 1831 دولارا للأونصة متأثرة بضعف عملة الدولار فضلا عن الاقبال الشديد من قبل المستثمرين حول شراء الذهب.

وأوضح حامد أن المعدن الأصفر استفاد من ضعف بيانات سوق العمل الاميركية المتعلقة بالشواغر الوظيفية وعملت على اكتسابه مستويات فوق 1820 دولارا للأونصة خلال تداولاته الاسبوعية متوقعا استمرار صعود الذهب خلال الفترة المقبلة نظرا لتردد المجلس الفيدرالي حول رفع أسعار الفائدة من عدمها.

وأشار إلى العلاقة التي تربط الذهب بمعدل التضخم العالمي اذ يقوم المستثمرون بشراء الذهب خلال فترات التضخم لمحاربته والمحافظة على مستويات المعدن الأصفر باعتباره سلعة الملاذات الآمنة متوقعا أن استمرار عدم رفع اسعار الفائدة العالمية وارتفاع التضخم سيعمل على صعود الذهب لمستويات قياسية في الفترة المقبلة.

وذكر ان العوامل التي ساهمت في ارتفاع الذهب ببداية العام الجديد كانت ايضا ظهور موجة شراء من قبل البنوك المركزية عبر زيادة طلب المحافظ على الاستثمار في المعدن خصوصا المشغولات الذهبية بالاضافة إلى ارتفاع حالات التعافي من تطورات مرض (كورونا).

وحول التحليل الفني للذهب في الأسبوع الماضي قال حامد إن أعلى نقطة وصل إليها المعدن الأصفر خلال تداولاته كانت عند 1831 دولارا للأونصة والأدنى عند 1815 دولارا متوقعا أن تكون أسعار أونصة الذهب خلال هذا الأسبوع بين 1830 و1846 دولارا في حين سيكون مستوى الدعوم عند مستويات 1827 و1864 دولارا للأونصة. وفيما يخص السوق المحلي اشار حامد الى انتعاش الذهب خلال الفترة الماضية خلال عمليات الشراء والبيع حيث وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 17?800 ديناراً (حوالي 59 الف دولار) لافتا إلى زيادة كمية الشراء في السبائك الصغيرة والتولة نظرا لتدارك المستثمرين حول أهمية الاستثمار في المعدن وتحقيق أرباح مجزية لهم أكثر من السنوات السابقة.

