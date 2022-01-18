«الخليج للتأمين» حصدت جائزة «مزود الحلول الأكثر ابتكاراً»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين حصولها على جائزة «مزود حلول التأمين الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021» من قبل كابيتال فايننس انترناشونال (CFI.co) المجلة الاقتصادية المشهورة حول العالم والتي تركز على قطاع الأعمال والاقتصاد والتمويل ومقرها الأساسي في لندن. و صرح طارق الصحاف – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الكويت قائلاً: «جاءت هذه الجائزة لتأكيد القدرات الرقمية المتقدمة التي نفذتها الشركة خلال ثلاثة الأعوام الماضية من خلال تبني التحول الرقمي وتكامل تشغيل الأنظمة الآلية لخدماتنا، والتي من شأنها توفير تجربة أسهل وأكثر تقدمًا لعملائنا استكمالاً لرؤية المجموعة الاستراتيجية والتي تركز على الابتكار والتحول الرقمي والاستمرار بتوفير تجربة مميزة للعملاء وتحقيق النمو والتميز في كل ما نقدمه للمساهمين».

وتسلط الجائزة الضوء على نجاح المجموعة في تطوير تجربة العملاء من خلال توفير مجموعة حلول الكترونية متقدمة تلبي احتياجات التأمين الخاصة بهم وتضعها في متناول أيديهم. حيث باستطاعة العملاء شراء أو إدارة وثائق التأمين الخاصة بهم عبر عدة قنوات الكترونية متقدمة ومن أبرزها تطبيق gig-Kuwait إضافة إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمجموعة www.gig.com.kw والذي يوفر تجربة فريدة لشراء أو تجديد وثائق التأمين، تقديم المطالبات، الاستفادة من برامج المكافآت والبحث عن مواعيد عمل الفروع وآخر العروض.

