الكويت الثانية خليجياً في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات

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أظهر تقرير «مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021» أن دول المجلس استطاعت تحقيق نقلة كبرى في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خلال العقدين الماضيين، لتحدث فارقاً في الخدمات المقدمة للمستخدمين من خلال تطوير البنية الأساسية الرقمية، وتحتل موقعاً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأفاد التقرير الذي أعدته «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة لـ «مجموعة أورينت بلانيت»، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، أن نسبة مستخدمي الإنترنت في دول المجلس تجاوز 98%، ونسبة عدد مشتركي الهاتف المحمول 137.66% من إجمالي عدد السكان خلال العام 2021.

وقال، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: نضال أبوزكي «تمتلك دول الخليج بنى تحتية فائقة التميز للاتصالات والمعلومات، مكنتها من احتلال مراتب متقدمة للغاية على الصعيدين الإقليمي والعالمي بمؤشرات تقنيات المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وذلك بفضل مواكبة ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي. وانعكس مدى التطور في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على أسلوب الحياة، وعزز من دور الاقتصاد الرقمي، لتصبح دول الخليج رائدة في تقنيات المعلومات والاتصالات، خصوصاً مع تطوير استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي استعداداً لعصر ما بعد النفط».

وأكد أبوزكي أن جميع دول الخليج تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تسريع التحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة إلى المتعاملين وصولاً إلى حكومات رقمية بنسبة 100%، والتي ترتكز على رؤى متنوعة تستشرف مستقبل الحكومات، استناداً إلى ممكنات الاقتصاد الرقمي سواءً على صعيد الأفراد أو الشركات أو حتى الحكومات، حيث تساهم هذه الخدمات في إتاحة تبادل سريع للبيانات والمعلومات بما يزيد من مستويات الإنتاجية والتنافسية وتعزيز رأس المال البشري.

من جانبه، قال عبد القادر الكاملي: «يلقي تقرير مؤشر استخدام الإنترنت والاتصالات في دول الخليج الضوء على معدلات انتشار الإنترنت والاتصالات ضمن المجتمعات الخليجية، من خلال أربعة مؤشرات فرعية تستند في قياسها إلى عدد السكان، وذلك انطلاقاً من الأهمية النسبية الكبيرة لتقنيات المعلومات وخدمات الاتصالات وانعكاساتها على اقتصادات البلدان، حيث إن زيادة مستويات انتشار استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض يرتبط بمكاسب كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي مقارنة باستخدام الإنترنت ذات النطاق الضيق، ما يؤدي إلى ارتفاع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي».

وأظهر التقرير استناداً إلى مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الخليج، وبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، أن مستويات انتشار خدمات الإنترنت والاتصالات في دول الخليج تتجاوز المتوسطات العالمية بشكل كبير، وتكاد تكون الأعلى عالمياً على مستوى جميع المناطق، حيث تصل نسبة مستخدمي الإنترنت في بلدان دول الخليج قياساً إلى عدد السكان 98.21%، في حين يبلغ المتوسط العالمي 63%. ويصل إجمالي مشتركي الهاتف المحمول في دول الخليج نسبة إلى عدد السكان نحو 137.66%، بينما يبلغ المتوسط العالمي 55% تقريباً. وتصدرت دولة الإمارات مؤشر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لبلدان مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، والذي يقيس معدل انتشار الإنترنت وخدمات الاتصالات، محققة 5.43 نقطة، في حين حلت الكويت في المرتبة الثانية بالمؤشر بـ 3.74 نقطة، و السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة بـ 3.64 نقطة، ودولة قطر في المرتبة الرابعة بـ 3.62 نقطة، وسلطنة عُمان في المرتبة الخامسة بـ 3.49 نقطة، فيما حلت البحرين في المرتبة السادسة بـ 3.38 نقطة. وأرجع التقرير تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى إلى تصدرها المؤشرات الفرعية الأربعة، حيث تصدرت مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 100%، ومؤشر عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنسبة 185.78%، ومؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 32.81%، ومؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل بنسبة 224.24%.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بالمؤشر الرئيسي بـ 3.74 نقاط، استناداً إلى المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المرتبة الرابعة بمؤشر عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 98.60%، والمرتبة الثانية في مؤشر عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنسبة 158.53%، والمرتبة السادسة في مؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت بنسبة 1.73%، والمرتبة الثانية في مؤشر عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل بنسبة 127.44%.

