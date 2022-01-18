«برقان» أطلق «بنكي» بحلته الجديدة

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن إعادة إطلاق خدمة المساعد الافتراضي الشخصي «بنكي» بحلَة جديدة من التحديثات والامكانيات المطورة لتسهم في التفاعل مع العملاء بشكل فعال وسريع. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص بنك برقان على تقديم خدمات رقمية مبتكرة لتمكين عملائه الحاليين والمستقبلين من تجربة مصرفية مميزة.

ومن خلال هذا التحديث، تم تزويد خدمة «بنكي» بقدرات تقنية متميزة تسهم في فهم احتياجات العملاء والتفاعل معهم والإجابة الفورية على تساؤلاتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ما يوفر على العملاء عناء البحث عن منتجات وخدمات البنك في مختلف المنصات بحيث يواصل مركز الاتصال دعمة للعملاء في حال طلب العميل التحدث لمسؤول خدمة مركز الاتصالات.

ستتوفر هذه الخدمة عبر تطبيق بنك برقان وموقع البنك بالإضافة الى ربط خدمة بنكي بالواتس اب باللغتين العربية والإنكليزية.

وتعليقاً على تطوير هذه الخدمة، قال خليل القطان، رئيس التحول الرقمي في بنك برقان: «ضمن هذه البيئة التنافسية العالية التي يشهدها القطاع المصرفي، قام البنك بالاعتماد على تقنية التعلم الالي عوضاً عن خدمة المحادثة التقليدية وذلك لتقديم تجربة مصرفية شخصية فريدة تتماشى مع وتيرة التحول الرقمي.

