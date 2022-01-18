مبيعات قياسية للسيارات الفاخرة

مال وأعمال

حققت شركات تصنيع السيارات الفاخرة مثل رولز رويس وبنتلي وحتى بوغاتي مبيعات قياسية في عام 2021، مع تصدر تلك العاملة بالدفع الرباعي قائمة المبيعات بعيداً عن سوق السيارات التي شلتها الأزمة الصحية.

باعت شركة رولز رويس (مجموعة بي إم دبليو) 5586 سيارة، لتتجاوز بذلك العدد غير المسبوق الذي سجلته في العام 2019. وتهافت الزبائن الأثرياء على شراء سيارة «غوست» الجديدة وكالينان رباعية الدفع، التي يبدأ سعرها عند مستوى 300 ألف يورو (في فرنسا).

كذلك سجلت بنتلي ولامبورغيني (مجموعة فولكسفاغن) مبيعات قياسية مع بيع 14659 و8405 سيارات على التوالي في جميع أنحاء العالم، ولا سيما بفضل سيارتي بنتايغا وأوروس رباعية الدفع، واللتين تباعان بنحو 200 ألف يورو.

وعلى صعيد الفخامة المطلقة، شهدت بوغاتي «أفضل عام على الإطلاق في تاريخ الشركة»، حيث تم طلب 150 سيارة بسعر أساس بحدود ثلاثة ملايين يورو تقريباً.

وقال أدولفو دي ستيفاني كوسينتينو، رئيس الاتحاد الإيطالي لتجار السيارات «يحدث الأمر نفسه في كل مكان: بعد الأزمات، يزداد الأغنياء ثراء والفقراء فقراً» مضيفاً: «الفخامة والتميز صمدا أفضل بكثير من الفئات العمومية».

ومن جهته، قال رئيس شركة «رولز رويس» تورستن مولر-أوتفوس، في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في مايو 2021، إن «ثمة الكثير من الأموال الجاهزة للإنفاق» مضيفاً: «الجائحة جعلتهم يدركون أنهم قد يموتون غداً، وأن عليهم تالياً الاستمتاع بالحياة الآن».

وبموازاة الأزمة الصحية، عانت صناعة السيارات في العالم من نقص في المكونات، ولا سيما الرقائق الإلكترونية، ما حال دون إنتاج المركبات رغم الطلب الكبير على الشراء، وأدت الأزمة إلى توقف إنتاج 9,5 إلى 11 مليون سيارة على مستوى العالم في 2021، بحسب الشركة الاستشارية «بي دبليو سي». وفيما يتعلق بالتميز، سجلت «بي ام دبليو» نتائج قياسية مع بيع 2,2 مليون سيارة، خصوصاً في الصين والولايات المتحدة، وشهدت منافستها مرسيدس-بنز انخفاضاً في مبيعاتها العالمية 5% بسبب نقص الرقائق، لكن مبيعاتها من الطراز الرياضي «إيه ام جي» و«مايباخ» ارتفعت بشكل هائل.

