قناة السويس: إطلاق خدمات تموين السفن قريباً

مال وأعمال

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي، إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الاشهر المقبلة، حيث تقوم المنطقة بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض التي قدمت إليها في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الخدمات البحرية وتموين السفن هي أحد القطاعات المستهدف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025. كما سيتم الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعالية «قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة» على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي. وأكد يحيى زكي على نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق وتنفيذ مستهدفاتها في خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات والتي تركزت على تحديد وتهيئة الفرصة في جذب الاستثمارات المتنوعة، مشيراً إلى استهداف المنطقة الاقتصادية لنحو 15 قطاعاً صناعياً ولوجيستياً تم تفعيل وتعاقد على أرض الواقع مع ثلاثة منهم وهي صناعات البتروكيماويات التي تقام بالسخنة وصناعات مستلزمات عربات السكك الحديدية وكذلك المشاركة في خطة الدولة المصرية لاستراتيجية توطين صناعات السيارات، بجانب صناعة الهيدروجين الأخضر والخدمات البحرية.