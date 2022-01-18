النفط قرب أعلى مستوى في 7 سنوات

النفط و الغاز

ارتفعت أسعار النفط حيث بلغت العقود الآجلة لمزيج برنت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات واقتربت من أعلى مستوى منذ عام 2014، إذ يراهن المستثمرون على أن الامدادات ستظل محدودة بسبب ضغوط على الإنتاج لدى منتجين كبار في حين لم يتأثر الطلب العالمي بانتشار المتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 40 سنتا أي بنسبة 0.5 %، إلى 86.46 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت العقود 86.71 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر 2018.

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.7%، إلى 84.40 دولاراً للبرميل بعد أن بلغت 84.78 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ 10 نوفمبر 2021.

