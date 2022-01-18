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النفط و الغاز

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السحب من الاحتياطيات الأميركية أمر خاص

وزير الطاقة السعودي: مرتاح على الدوام لأسعار النفط


قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه «مرتاح» على الدوام لأسعار النفط، وإن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية أمر يخص الحكومة الأميركية.
وأوضح الوزير السعودي للصحافيين، على هامش افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، بشأن استمرار ارتفاع الأسعار: «أنا مرتاح دوماً... كلمة «قلق» ليست في قاموسي».
وقالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نوفمبر، إنها ستسحب نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، لمواجهة ارتفاع كلفة الوقود.


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