مراكز الـ«PCR» تستوعب الراغبين بـ«مسحات مجانية»

وطن النهار

اعلنت وزارة الصحة أن مراكز إجراء مسحات فحص الـ(PCR) التابعة لها تستوعب من يرغب في إجراء الفحص وفق البروتوكلات المعمول بها مشيرة إلى أن تلك المراكز متوفرة في جميع محافظات البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه المراكز تقدم خدماتها مجانا إضافة إلى عمل المسحات عبر خدمة السيارات مشيرة الى قدرتها على زيادة تلك المراكز اذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضحت أنه لا إيقاف للمسحات التي تجرى عن طريق اللعاب بل حصر لعمل فحص الـ(PCR) بهذه الطريقة لحالات مرضية معينة لاسيما أن بقية الحالات يمكنها إجراء مسحات الأنف عبر المؤسسات الصحية التابعة للوزارة. وأكدت الوزارة وصول شحنة جديدة أمس من لقاح «استرازينيكا - اكسفورد» الى الكويت، قادمة من أوروبا لتغطية الجرعة «التعزيزية» لمن تلقى جرعتين من اللقاح.

