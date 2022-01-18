لجنتان لإنهاء مشكلات «العلاج الطبيعي» و«الهيئة التمريضية»

وطن النهار

استقبل وزير الصحة د. خالد السعيد رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية لمناقشة أهم القضايا والمعوقات التي تواجه المهنة والعاملين فيها. وقال رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس في تصريح صحافي إن الوزير السعيد استمع إلى مطالب الجمعية والتي تمثلت بأهم القضايا التي تخص مهنة العلاج الطبيعي. وكشفت الخميس عن توصيات الوزير السعيد بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجمعية والوزارة لبحث جميع الأمور والمطالبات التي تقدمت بها جمعية العلاج الطبيعي والتي من ضمنها «التوصيف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة كونها ضمن الفئة الفنية بينما يندرج توصيفها الصحيح ضمن الوظائف التخصصية في ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن السماح للجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة النظر في شروط تراخيص العيادات والمراكز الخاصة، بالاضافة الى الاعتراف بشهادة «دكتور علاج طبيعي»، وحفظ الحقوق الأدبية والإدارية لممتهني المهنة بالدرجة الأولى فضلاً عن ترغيب وتشجيع الفئات المجتمعية المختلفة في الالتحاق بتخصص العلاج الطبيعي من خلال مواكبة التطورات العالمية والاقليمية للمهنة. وبينت أن من المطالب التي سيتم بحثها في هذه اللجنة المزمع تشكيلها قريبا هو مناقشة القانون الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، فضلا عن الكثير من المطالبات التي تصب في مصلحة المهنة وممتهنيها مثل الكادر المالي والوظيفي والاداري وغيرها مما ينعكس ايجابيا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس ادارة جمعية التمريض بندر نشمي العنزي انه قد لمس اطلاعا واضحا من وزير الصحة د. خالد السعيد على مشاكل الهيئة التمريضية وان لديه استعداداً للعمل على حلها في اسرع وقت ممكن، وقال عقب انتهاء اجتماعه بالوزير ان هناك جهودا مهمة ستبذل خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية التمريض من اجل حصول الممرضين الكويتيين والوافدين على (بدل عدوى، بدل ضوضاء، بدل خطر) في ظل وجود قرار من ديوان الخدمة المدنية ينظم هذه العلاوات، مشيرا الى ان بعض الجهات والمؤسسات مع الأسف لم تطبق هذا الأمر رغم مواجهة هؤلاء الى جائحة «كورونا».

وكشف العنزي عن تشكيل لجنة بدعم من الوزير سيكون هو احد الاعضاء، مهمتها الانتهاء من دراسة مشاكل التمريض وتقديم حلول عاجلة وعلى رأسها حصول العاملين في هذه المهنة على يومين راحة اسبوعية اسوة بزملائهم العاملين في القطاعات الحكومية، بالاضافة الى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للعمل على وجود درجات للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والعمل على تسهيل الدراسات العليا للعاملين في التمريض، لافتا الى ان الكويت تحتاج الكثير من هذه الكفاءات بشكل مستمر. ولفت الى انه اتفق مع الوزير السعيد على آلية من شأنها تطوير مهنة التمريض في الكويت ومواكبة كل جديد في العالم من خلال استحداث منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة للتمريض من اجل ان يكون على تفهم واضح لمشاكل التمريض وحلها وفي الوقت نفسه تكون لديه آلية واضحة للنهوض بمهنة التمريض في الكويت، ملمحا الى ان هناك تأييدا كبيرا من الوزير لوجود هذا المنصب.

