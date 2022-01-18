الحمضان لتعديل المادة 7 من لائحة تراخيص «إشغالات الطرق»

وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان بمقترح يرمي الى تعديل المادة (7) من لائحة تراخيص اشغالات الطرق والميادين والساحات العامة على أن «لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة».

واوضح الحمضان أن المادة كانت تنص على «أن تكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري نفسها» ولما تسببت فيه هذه المادة من معاناة وإرهاقاً مادياً للمشاريع الشبابية الصغيرة والتي أجبرتهم على دفع الرسوم كاملة في بداية استثمارهم لمشروعهم الصغير والتي أحيانا تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، وفي حال إلغاء هذا الترخيص قبل المدة المحددة لأي سبب ما، لا يمكنهم استرداد هذه المبالغ.

