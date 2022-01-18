إغلاق محل و7 مخالفات و4 إنذارات في «الفروانية»

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية جولات ميدانية في منطقة الرقعي على كل الصالونات والمحال بهدف التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية د. ناصر الرشيدي أن الجولة أسفرت عن إغلاق محل وتحرير 7 مخالفات للاشتراطات الصحية تنوعت ما بين نظافة واشتراطات صحية وتوجيه 4 إنذارات للالتزام بالاشتراطات الصحية.

