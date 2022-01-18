المطيري: «القوى العاملة» حققت نقلة نوعية في عهد الموسى

وطن النهار

هنأت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة مدير عام الهيئة احمد الموسى بعودته الى عملة بعدما أثبت تقرير المستشارين براءته من جميع المخالفات الموجهة إليه. حيث أعرب رئيس النقابة عبدالله المطيري عن تفاؤله لعودة الموسى الى منصبه وذلك لما يصب لصالح الهيئة نحو التطوير والارتقاء بعملها استنادا لخبرته في تقديم الافضل وتحقيق الانجازات المطلوبة للهيئة واشار المطيري الى انه في عهد الموسى تم تحقيق نقلة نوعية في مستوى اعمال الهيئة وتعزيز ميكنتها بما ساهم في ارتفاع ايراداتها المالية لافتا الى ان الهيئة تعد من الهيئات المستقلة التي تدخل على الدولة مئات الملايين كما أنها أصبحت في فترة قصيرة من أفضل الجهات الحكومية تحقيقا للايرادات لخزينة الدولة. كما أشاد المطيري بجهود الموسى الملموسة في تطوير منظومة عمل الهيئة وتنظيم سوق العمل وميكنة جميع الإجراءات والخدمات المقدمة من الهيئة ‏منذ أن تم إطلاق الخدمات الإلكترونية في يناير 2021 وذلك لنحو

95 % من الخدمات دون‏ الحاجة إلى مراجعة الإدارات المختصة. وأكد المطيري على دور الموسى في تطوير أداء موظفي الهيئة والذي انعكس بالايجاب على تلك الخدمات وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية المكثفة في مختلف التخصصات.

