العتل: «الاعتماد المهني» يلبي متطلبات سوق العمل

وطن النهار

أكدت جمعية المهندسين الكويتية حرصها على التعاون مع جمعية المعلمين الكويتية لانجاح مبادرة الاستعانة بالمهندسين لسد الشواغر في السلك التدريسي بوزارة التربية.

وبدوره ثمن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل دويح العتل دور جمعية المعلمين الكويتية على ما أبدوه من استعداد لتدريب وتأهيل المهندسين الراغبين بالعمل التدريسي مجانا، لافتا الى اهمية الاجتماع الذي ضم امين سر جمعية المعلمين الأستاذ سعد الشمري وعضو مجلس الإدارة عبد الله محمد هديان لشرح أهمية هذه المبادرة لدعم التوجهات الحكومية لسد النقص في سلك التعليم. وأكد العتل حرص «المهندسين» على التعاون في المجالات المهنية الأخرى مع جمعية المعلمين، موضحا أنه قد تم تقديم شرح موسع للضيوف حول مشروع الاعتماد المهني لغير الكويتيين والذي تقدمت به الجمعية في وقت سابق الى الحكومة ولاقى اهتماما رسميا لأهميته في دعم تعديل التركيبة السكانية وتوفير عماله ماهرة وبمؤهلات تلبي احتياجات السوق لمختلف المهن في الكويت. وأضاف العتل أن التعاون مع «المعلمين» مستمر في نقل آليات الاعتماد المتبعة للمهندسين غير الكويتيين، مشيرا الى ان الجمعية تسخر كل امكانياتها لدعم عمل «المعلمين» وتعزيز التعاون معهم بمختلف المجالات.

