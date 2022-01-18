النجار: الانتهاء من تصحيح 3 اختبارات لطلبة العلمي

وطن النهار

اعلن النائب الاول لاختبارات الكنترول العلمي يوسف النجار، الانتهاء من اجراءات تصحيح 3 اختبارات لطلبة الصف الثاني عشر العلمي، مشيرا الى أن اجمالي عدد المسجلين يبلغ 26 ألفاً و96 طالبا وطالبة، غير انه تخلف عن اختبار الفيزياء الف و360 طالبا وطالبة، بينما وصل اجمالي الحضور 24 ألفاً و736 طالبا وطالبة.

وكشف النجار، خلال الجولة التفقدية التي قام بها داخل لجان التصحيح للاطمئنان على سير وعمل لجان تصحيح الاختبار في كنترول العلمي، عن تسجيل عدد 73 حالة حرمان من الاختبار، مؤكدا على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية اللازمة والمتبعة التي نصت عليها وزارة الصحة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة داخل لجان التصحيح وتوفير المعقمات والادوات اللازمة، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

الى ذلك، تواصلت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر من العام الدراسي 2021/2022 بقسميه العلمي و الأدبي، فأدى طلبة القسمين اختبار مادة التربية الاسلامية، بينما أدى طلبة التعليم الديني اختبار اللغة العربية (المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب).

وفي منطقة حولي التعليمية ذكرت رئيس لجنة ثانوية 25 فبراير للبنات نجاة تقي أن لجنة الاختبارات تضم أربع لجان تتكون من طالبات ثانوية 25 فبراير و طالبات مدرسة التوحيد الأهلية، بقسميها العلمي والأدبي وبالاضافة الى القسم الأدبي فقط من طالبات مدرسة النجاة الأهلية، و القسم العلمي فقط من طالبات مركز أمامة بنت بشر المسائي، مشيرة الى أن اجمالي عدد الطالبات قد بلغ 207 طالبات من القسم العلمي و 112 طالبة من القسم الأدبي.

وأوضحت تقي أنه تم تحقيق جميع الاشتراطات الصحية التي نصت عليها وزارة التربية قبل بدء الاختبارات من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات واستخدام المعقمات، بالاضافة الى أن لكل طالبة أدواتها الخاصة، وذلك لتحقيق الاختبار المريح. وأفادت أنه لا توجد حالات غياب لاختبار اليوم عدا 8 طالبات من مركز أمامة بنت بشر المسائي معلقة أنه لم ترد أي حالة غش بجميع اللجان.

وقدمت نصيحة للطالبات بالتحلي بالدقة في قراءة أسئلة الاختبار والتمعن في الاجابة قبل البدء في الحل، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه، ذكر مدير معهد عبدالرحمن السميط الديني للبنين رئيس لجنة اختبارات الثانوية العامة للقسم الأدبي سلطان الزعبي، أن طلبة المعهد للصف الثاني عشر بدأوا اختبار اللغة العربية (المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب)، موضحا بأن لجان الاختبار تتكون من 13 لجنة للفترة الصباحية و 6 لجان للفترة المسائية.

وأشار الزعبي أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات قد بلغ 226 طالبا، 136 طالبا للفترة الصباحية و 90 طالبا للفترة المسائية، بالاضافة الى لجنتين خاصتين، مؤكدا حسن سير عملية أداء الاختبارات بتعاون المعلمين والاداريين مع الطلبة وسط اتباع الاشتراطات واللوائح الصحية والتباعد الجسدي الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، متمنيا التوفيق والسداد للطلبة بالاختبارات القادمة. وعن آراء الطلاب حول الاختبارات في التعليم الديني قال الطالب فيصل الجنفاوي، المتقدم لاختبار مادة النصوص: أن الاختبار كان سهلا ومباشرا وضمن المنهج الدراسي، والوقت المتاح كان كافيا.

ومن جانبه أشار الطالب ناصر المتقدم لنفس الاختبار (نصوص) الى سهولة الأسئلة وصياغتها بأسلوب مباشر، مشيدا بتعاون الهيئة التعليمية والادارية بلجان الاختبار.

