بدء التسجيل لاختبارات القدرات الأكاديمية لـ «الثاني عشر» اليوم

وطن النهار

أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرات الاكاديمية اعتبارا من الساعة الـ 10 من صباح اليوم حتى الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 27 الحالي، حيث ستعقد الاختبارات خلال الفترة من 5 فبراير 2022 الى 21 مارس 2022.

وعليه يدعو مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس جميع طلبة الثانوية العامة وما في مستواها الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الاكاديمية التسجيل من خلال الصفحة https://portal.ku.edu.kw/placement، مشيرا الى الملاحظات تمثلت في أنه على طلبة الصف الثاني عشر او ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل اتباع الارشادات المبينة تحت بند انشاء مستخدم جديد.

