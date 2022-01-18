الجامعة: التسجيل المبكر للطلبة في الفصل الدراسي الثاني

وطن النهار

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د. مشعل هشام الغربللي أنه قد حددت الفترة من 17/1 إلى 22/1/2022 لإجراء عملية التسجيل المبكر للطلبة المستمرين في الفصل الدراسي الثاني 2021 /2022، وستكون عملية التسجيل وفقا لمواعيد محددة لكل طالب، ويكون الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية ما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم حيث سيسمح لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية لهم وفقا لما تسمح به لائحة المقررات.

وأوضح الغربللي أن لكل طالب موعدا محددا يبدأ به عملية التسجيل، وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال المسجل ضمن بياناته الجامعية لإبلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل، كما يمكن معرفة هذا الموعد من خلال نظام التسجيل.

ويمكن للطالب بعد إتمام عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات الطالب مرة أخرى للاطلاع على جدوله أو تعديله.

وأضاف أن أولوية تحديد مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة يليهم الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني ثم للطلبة الفائقين الحاصلين على معدل عام ثلاث نقاط فأكثر ومجتازي 30 وحدة دراسية فأكثر، ثم تحدد مواعيد سائر الطلبة تنازليا حسب عدد وحداتهم المجتازة.

