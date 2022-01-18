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وطن النهار

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الحربي: تسكين الوظائف الإشرافية أولوية


طالب نائب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. مشاري الحربي ديوان الخدمة بمساواة حملة الماجستير والدكتوراه بمكافأة الحصول على الدرجة العلمية في جميع جهات الدولة.
وأعرب الحربي في تصريح صحافي عن وجود امتعاض لدى الكثير من أصحاب الشهادات العليا نتيجة تميز البعض عن الاخر من حملة الشهادات «الماجستير والدكتوراه» في جهات العمل المختلفة، مطالباً ديوان الخدمة بمساواة حملة الشهادات بعضهم بعضاً.
وشدد على الزام ديوان الخدمة للراغبين في استكمال دراستهم العليا باختيار تخصصات معينة، مشيراً إلى ان استكمال الدراسة حق أصيل كفله الدستور والقانون للمواطنين، وهو يتماشى أيضاً مع جهود الدولة لتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
ودعا الحربي ديوان الخدمة إلى أن يكون تسكين الوظائف الإشرافية أولوية لحملة الدراسات العليا، الذين حصلوا على أعلى الشهادات والخبرات العلمية لتطبيقها في قطاعات العمل، مؤكداً على ضرورة استعانة الجهات الحكومية بحملة الماجستير والدكتوراه في جهاتهم وتخصيصهم للعمل بمكتب فني تابع للوزير مستشارين في حال رغبتهم بذلك.


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