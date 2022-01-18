ضبط مقيم عربي بحوزته 22 كيلو من مادة الشبو

وطن النهار

تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط مقيم من جنسية عربية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها السوقية بنحو ربع مليون دينار كويتي و تم احالته مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين على القانون وتجار ومهربي المخدرات، تمكن القطاع ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من جنسية عربية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة. وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن مقيماً من الجنسية العربية يحوز على كمية كبيرة من المواد المخدرة وذلك بقصد الاتجار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للمتابعة والرصد وجمع البيانات، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الإذن القانوني وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو كيلو من مادة الشبو وميزان إلكتروني حساس.

وبمواجهة المتهم أقر واعترف بانه يعمل لحساب أحد تجار المخدرات من جنسيته وأن شريكه تم إبعاده عن البلاد قضائياً حيث يتلقى منه التعليمات ويقوم بترويج المواد المخدرة نظير مبالغ مالية، كما اعترف بوجود كمية كبيرة من المواد المخدرة، وبإرشاد منه تم العثور على (3) مطفآت حريق مخبأ بداخلها بطريقة سرية نحو (21) كيلو من مادة الشبو، علماً بأن القيمة السوقية للمضبوطات تفوق مبلغ ربع مليون دينار كويتي.

هذا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

