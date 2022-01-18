سمو الأمير: دور توشيكي فاعل في دعم الحق الكويتي

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى ناروهيتو إمبراطور اليابان الصديقة وإلى فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الوزراء الأسبق كايفو توشيكي مستذكرا سموه دوره الفاعل في ترسيخ الموقف المشرف لليابان الصديقة في مساندة ودعم الحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي للكويت.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين. إلى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس.

