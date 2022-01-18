وزير الداخلية استقبل محافظ الفروانية

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس الأول الأحد محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر.

ورحب المنصور بمحافظ الفروانية، مثمناً الجهود التي يقوم بها وجميع العاملين بالمحافظة في تطوير وتنمية محافظة الفروانية، وتعزيز التواصل مع المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتوجه محافظ الفروانية بالشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور على حسن الاستقبال، متمنياً التوفيق والسداد لرجال وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

