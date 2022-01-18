معرفي: حريصون على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

وطن النهار

افتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي المخيم الربيعي السنوي لنزيلات ادارة السجن المركزي والذي يعد تعزيزا للجانب الاجتماعي في رعاية النزلاء والنزيلات داخل المؤسسات الإصلاحية.

وأعرب اللواء طلال معرفي عن شكره وتقديره لجهود القائمين على هذا النشاط, داعياً الله - سبحانه وتعالى - ان يوفقهم لتأدية رسالتهم الانسانية تجاه النزيلات في إطار حرص الكويت على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وأكد ان الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية تسعى جاهدة إلى إظهار الوجه الحضاري للكويت من خلال تطبيق جميع المعايير الدولية في تقديم خدمات مميزة للنزلاء والنزيلات وذلك وفق توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية.

مضيفا أن ادارات واقسام قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية في تواصل دائم ومتابعة مستمرة للارتقاء بمنهج رعاية النزلاء والنزيلات ومد يد العون لهم من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.

