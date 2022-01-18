loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

افتتح المخيم الربيعي السنوي لنزيلات «السجن المركزي»

معرفي: حريصون على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان


افتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي المخيم الربيعي السنوي لنزيلات ادارة السجن المركزي والذي يعد تعزيزا للجانب الاجتماعي في رعاية النزلاء والنزيلات داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأعرب اللواء طلال معرفي عن شكره وتقديره لجهود القائمين على هذا النشاط, داعياً الله - سبحانه وتعالى - ان يوفقهم لتأدية رسالتهم الانسانية تجاه النزيلات في إطار حرص الكويت على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان. وأكد ان الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية تسعى جاهدة إلى إظهار الوجه الحضاري للكويت من خلال تطبيق جميع المعايير الدولية في تقديم خدمات مميزة للنزلاء والنزيلات وذلك وفق توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية.
مضيفا أن ادارات واقسام قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية في تواصل دائم ومتابعة مستمرة للارتقاء بمنهج رعاية النزلاء والنزيلات ومد يد العون لهم من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة