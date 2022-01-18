خارطة طريق لرفع مستوى الخدمات الطبية في الفروانية

وطن النهار

اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر أمس مع مدير منطقة الفروانية الصحية د. محمد الرشيدي لبحث الوضع الصحي والتشغيلي للمرافق الصحية داخل المحافظة.

تناول الاجتماع مواضيع عدة كان على رأسها ضرورة ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة على الصعيد الوقائي والعلاجي والتأهيلي بما يتماشى مع افضل الممارسات العالمية في الادارة الصحية.

وتم التطرق خلال الاجتماع لأبرز التحديات التي تواجهها منطقة الفروانية الصحية ورسم خارطة الطريق المناسبة للتغلب عليها بما يكفل رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من منطقة الفروانية الصحية وبما يتلاءم مع احتياجات سكان المحافظة.

وصرح الشيخ مشعل الجابر بأنه يحمل على عاتقه هموم ومطالبات سكان المحافظة على الصعيد الصحي والذي وعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة لتنفيذ تلك المطالبات وفق الامكانات المتاحة بالدولة.

وكذلك تناول الاجتماع المشاريع الهندسية التي يجري تنفيذها في المحافظة ونسب الانجاز فيها.

كما أفاد الجابر أن الملف الصحي هو احد الملفات التي تسعى محافظة الفروانية لتحسينها وتطويرها بجانب العديد من الملفات الأخرى التي تسهم برفع كفاءة المستوى المعيشي لسكان المحافظة.

وفي نهاية اللقاء تقدم محافظ الفروانية بشكره لجميع الكوادر الطبية والإدارية والعاملين في مختلف المرافق الصحية مثمناً جهودهم في مواجهة جائحة كورونا والخدمات الطبية المقدمة من قبلهم وحثهم على مواصلة التعاون والتكاتف لما فيه الخير للبلاد وقاطنيها.

