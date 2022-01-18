«الوطني للثقافة» أطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وطن النهار

أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان (الكويت بين الماضي والحاضر) بالتعاون مع سفارة جمهورية أرمينيا والجمعية الكويتية لفنون التصوير. وأضاف المجلس في بيان صحافي أمس الاثنين ان المسابقة تهدف إلى إبراز جوانب الحياة في الكويت في أزمانها القديمة والحديثة وبما يجسد التفاصيل التاريخية والتراثية والحضارية والمدنية للمجتمع الكويتي بشكل إبداعي ومتميز.

وذكر انه تم نشر شروط المشاركة في المسابقة على الموقع الإلكتروني للمجلس nccal.gov.kw مبينا ان آخر موعد لتلقي المشاركات 28 فبراير المقبل.

