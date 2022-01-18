الأمير: تأييد الإمارات بكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب

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بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن استنكار الكويت الشديد للعدوان الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

واعرب سموه عن إدانة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والذي يتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية، مؤكدا سموه وقوف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، ومجددا في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع مغفرته ورحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تعازيه بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد ببرقية تعزية مماثلة. كما دانت الكويت بشدة العدوان الارهابي الذي استهدف مناطق مدنية في الإمارات العربية المتحدة، داعية مجلس الامن الدولي الى وضع حد لسلوك ميليشيات الحوثي العدواني. وفيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء فقد دانت السعودية الهجوم الإرهابي الحوثي...(طالع ص 14).

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي امس أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصون الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف الكويت إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وكانت وكالة أنباء الإمارات اعلنت امس وفاة 3 أشخاص «هنديين وباكستاني» وإصابة 6 في انفجار صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات «أدنوك» مشيرة الى ان حريقا بسيطا وقع ايضا في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار «درون» وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها نقلت وكالة «رويترز» عن ميليشيا الحوثي قولها إنها شنت هجوماً على دولة الإمارات وقال المتحدث العسكري باسم الميليشيا الموالية لايران إنها شنت عملية عسكرية «في عمق الإمارات» وإنها ستُعلن التفاصيل في الساعات القادمة.

من جهتها دانت المملكة العربية السعودية امس بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي. وأضافت أن العمل الإرهابي في أبوظبي الذي تقف وراءه ميليشيا الحوثي يؤكد خطورة هذه الجماعة. كما شددت على وقوف المملكة مع دولة الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.وأكدت السعودية استمرارها بالتصدي للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي من خلال قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

من جهته، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن امس رصده عدداً من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية. وموضحا أنه جرى «اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة، أطلقت باتجاه المملكة».وأضاف «نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء». مشيرا إلى أن التحالف «رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين». وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية في مأرب، قال التحالف: «نفذنا 39 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية».