«عفو» جديد نهاية فبراير

الأولى

كشفت مصادر نيابية عن وجود توافق على صدور عفو جديد على مجموعة من المحكومين وفق قوانين اعلامية والكترونية، مشيرة الى ان الدفعة الجديدة ستكون قبل العيد الوطني في شهر فبراير المقبل.

وفي طقس سياسي ملبد بالغيوم يناقش مجلس الامة اليوم الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والمكون من 5 محاور، رغم تجاذبات طلب الايضاح من قبل الوزير ورد النائب العازمي عليه بأن المحاور واضحة وقوله ان عدم علم الوزير بها هو ما دعاه لتقديم الاستجواب وسنوضح على المنصة ادلتنا بشأن عدم علم الوزير بما يدور في وزارته. وتتهيأ هذه الاجواء وسط الاعلان عن إصابة وزير العدل جمال الجلاوي بفيروس كورونا وكذلك بوجود رسالة واردة تعكس سخونة المشهد السياسي بشأن تخصيص غرفة خاصة لتمكين النواب الذين تنطبق عليهم اجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات في جميع الجلسات وهي الرسالة المقدمة من كتلة الخمسة

النيابية التي اعتذر ممثلاها النائبان حسن جوهر ومهلهل المضف عن المواصلة بأعمال لجنة الحوار الوطني بين السلطتين في ظل تأكيد بقية النواب استمرارهم بأدوارهم في اللجنة وفي مقدمتهم النائب عبيد الوسمي.

وقال الوسمي ان الحوار الوطني دعوة مقدرة من سمو الأمير والاعتذار عنها أو الانسحاب منها أمر يعود لأصحابه، وأنا غير معني بالأمر ‏كما أن جدول الحوار المتفق عليه لايزال في بدايته. وتابع: بالنسبة لي سأنفذ طلب سمو الأمير حتى يقرر إعفائي منه، وفي جميع الأحوال فإن جدول الحوار مستمر بصرف النظر عن مشاركة أو اعتذار اي فرد.

