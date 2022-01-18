الفارس: تأجيل «بيوت النفط» 5 سنوات

الأولى

لاتزال الحكومة مستمرة في سياسة التقشف خلال السنوات الخمس المقبلة في المشروعات التنموية، حيث افصح وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس في جوابه عن سؤال برلماني للنائب مرزوق الخليفة عن تأجيل شركة نفط الكويت المرحلة الثانية من مشروع بناء المنازل في مدينة الاحمدي لما بعد الخمس سنوات القادمة لمواكبة الاجراءات التقشفية المتخذة على مستوى الدولة في ظل جائحة كورونا.

واستدرك الوزير بقوله ان «نفط الكويت» على اتم الاستعداد لتنفيذ المشروع في اي وقت متى ما رأت ان ذلك مناسب بحكم تغير الظروف التي استدعت التأجيل.

يذكر ان المشروع الذي كانت تتجه شركة نفط الكويت من خلاله الى بناء منازل جديدة في 3 قطع منها اثنتان في جنوب الاحمدي والثالثة في شمال الاحمدي بعدد 406 منازل مع المرافق العامة والخدمات اللازمة لها.