السماح بـ«الفحص المباشر» للقادمين المحصَّنين

الأولى

بعد أن كان القادمون للبلاد من الخارج ملزمين بالحجر المنزلي على ان يقوموا بفحص المسحة بعد اليوم الثالث، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أن مجلس الوزراء وافق على أن يطبق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR بعد الوصول مباشرةً يثبت الخلو من الفيروس. من جهة أخرى سجلت الكويت أمس أعلى معدل اصابات يومية منذ بدء الجائحة في فبراير 2020 حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 470478. وقالت إنه تم تسجيل 3203 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 424645، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90?3 في المئة.

وأوضحت انه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2477 حالة.

وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 33 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 43356 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 266.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31788 ليصبح مجموع الفحوصات 6477066 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 16?2 في المئة. كما اعلنت وزارة الصحة في بيان آخر أن مراكز إجراء مسحات فحص الـ«PCR» التابعة لها تستوعب كل من يرغب في إجراء الفحص وفق البروتوكولات المعمول بها مشيرة إلى أن تلك المراكز متوافرة في جميع المحافظات .

وأوضحت ان هذه المراكز تقدم خدماتها مجانا إضافة إلى عمل المسحات عبر خدمة السيارات مشيرة الى قدرتها على زيادة تلك المراكز اذا تطلب الأمر.

وأوضحت أنه ليس هناك وقف للمسحات التي تجرى عن طريق اللعاب بل حصر لعمل فحص الـ«PCR» بهذه الطريقة لحالات مرضية معينة لاسيما أن بقية الحالات يمكنها إجراء مسحات الأنف لها عبر المؤسسات الصحية التابعة للوزارة. من جهة أخرى وصلت امس، شحنة جديدة من لقاح «استرازينيكا - اكسفورد» إلى الكويت، قادمة من أوروبا لتغطية الجرعة «التعزيزية» لمن تلقى جرعتين من اللقاح.