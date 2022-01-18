الثلاثاء 18 يناير 2022 ,15 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
النفط و الغاز
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
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إضاءات
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دندرة
البلد ليس بحاجة لـ «حوار»... البلد بحاجة لـ... «قرار»!
دندرجي
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