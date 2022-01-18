5.61 مليارات ارتفاعاً في الإيرادات النفطية عجز الميزانية يتراجع.. 4.7 مليارات دينار

الأولى

على وقع ارتفاعات أسعار النفط التي بلغت 86.56 دولاراً للبرميل، واصل عجز الميزانية للعام المالي 2021/2022 تراجعه بالغاً 682.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي، منخفضاَ بواقع 4.7 مليارات دينار وبنسبة 87%عن الفترة نفسها من العام المالي 2020/2021، والتي بلغ فيها العجز 5.39 مليارات. ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة المالية بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2021/2022، سجل إجمالي الإيرادات 12.982 ملياراً مقابل مصروفات والتزام قدرها 13.66 ملياراً.

وفيما بلغت الإيرادات النفطية 11.47 مليار دينار مقابل 5.86 مليارات للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 5.61 مليارات، زادات الايرادات المحصلة عن المقدرة بحدود 2.34 مليار وبزيادة قدرها 125%. وسجلت رواتب موظفي الحكومة 5.96 مليارات دينار بنسبة 74% من المقدر البالغ 8.06 مليارات لكامل السنة المالية 2021/2022.

وبلغ إجمالي المنح والمعونات 3.25 مليارات دينار بتراجع قدره 493 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي المنح والمعونات للفترة نفسها من العام الماضي 4.293 مليارات دينار.

وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على السلع والخدمات 2.15 مليار مقابل 1.8 مليار للفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل الميزانية

62 % من إجمالي ما تم إنفاقه بشكل فعلي على بندي السلع والخدمات.