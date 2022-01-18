«فايزر»: الحياة ستعود إلى طبيعتها الربيع القادم

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عواصم - الوكالات: أكد رئيس شركة «فايزر» العالمية لتصنيع الأدوية أن الحياة ستعود الى طبيعتها في الربيع القادم، مشيرا الى ان «أوميكرون» سيكون آخر متحور يفرض قيودا على الحركة....(طالع ص 15).

وقال ألبرت بورلا: إن اختفاء فيروس «كورونا» لم تعد هي الشغل الشاغل للباحثين وإنما عودة الحياة إلى طبيعتها وهو ما أكد أن العالم سينعم به عما قريب. واضاف في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية «سنتمكن قريبًا من استئناف الحياة الطبيعية ونحن في وضع جيد لتحقيق ذلك في فصل الربيع القادم». وأرجع بورلا سبب تفاؤله إلى ما أصبح لدى العالم من أدوات، بما في ذلك الاختبارات واللقاحات الفعالة للغاية حتى ضد «أوميكرون».

إذ تحمي من خطر دخول المستشفى والموت ناهيك عن تسويق العلاجات الأولى لهذا الوباء التي يمكن تناولها في المنزل. وأشار في هذا الإطار إلى أن عقار «باكسلوفيد» أثبت فعاليته في معالجة المعرضين للخطر الذين تم تشخيصهم بـ«كوفيد-19» متوقعا أن يمثل هذا العقار عنصرا مغيرا «لقواعد اللعبة في أنظمتنا الصحية». من جهة ثانية قال بورلا لقناة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية، إن فيروس «كورونا» سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة. وأضاف «الموجة الحالية من الوباء يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود»، وفيما يتعلق بأمان لقاح «كوفيد-19» بالنسبة للأطفال، أجاب بورلا بأنه «آمن وفعال».