الاخيرة

في ذلك التاريخ كان الكويتيون في تجمعاتهم داخل الكويت وخارجها تمتلئ أفكارهم بنظرية المؤامرة - كالحال هذه الأيام مع «كورونا» والتطعيم- واعتقد بعض منهم ألّا حرب قادمة بل حشداً عسكرياً دولياً فقط لزوم إكمال عملية الخداع الإستراتيجي، وأن الحشد سينسحب في النهاية دون حرب وبالتالي فالكويت ضاعت للأبد، وأنها قُدِّمت - كما يرى أصحاب تلك النظرية التآمرية الفاسدة باعتبارها جائزةً لصدّام على قراره غزو إيران...

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في ليلة 17/1/91 كنت أقود طائرة «الكويتية» الجامبو في طريقنا من القاهرة إلى سنغافورة لعمل صيانة رئيسة لها في قاعدة عسكرية سنغافورية تم تأجير جزء منها لشركة الصيانة المتعاقد معها، ومع اقترابنا من الرياض طُلب إلينا اختصار المسار الجوي والابتعاد عن العاصمة والتوجه مباشرة لسلطنة عُمان، وشعرنا من كلام المراقبين الجويين وتعليماتهم للطائرات أن هناك حركة غير عادية لنستمع بعدها مباشرة من إذاعة «BBC» - وسط تهليلنا وفرحنا - لنبأ بدء الحرب الجوية لتحرير الكويت وتساقط القنابل - ومعها نظريات المؤامرة - على بغداد صدام...

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بسبب تلك الطرق الجوية المختصرة وصلنا سنغافورة وسُمح لنا بالنزول الساعة الـ 08:45 صباحاً بدلاً من الساعة الـ 9 المقررة أصلا وشهدنا أسراب طائرات «F16» محتشدة بطياريها خارج الدُّشم، ولاحقا أخبرنا مدير شركة الصيانة عن عتب القيادة الجوية عليهم لعدم إخبارهم بالوصول المبكر لنا كي يتم تخبئة الطائرات، وتساءلت في المقابل عن سبب هذا الاستعداد العسكري فأُخبِرتُ بأن الجيش السنغافوري بأكمله - وضمنه القوات الجوية - يُوضع في أقصى حالات الطوارئ في الشهر الذي تقيم فيه جارتهم ماليزيا انتخاباتها البرلمانية...

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آخر محطة:

(1) في 2/8/90 تم الغزو وأنا في الجو بعد أن أخرجت آخر طائرة كويتية من مطار الكويت في طريقنا للهند، وإبّان الحرب الجوية كنت في الطريق إلى سنغافورة، والحال كذلك إبّان التحرير، حيث كنت في الطائرة من جبيل بالمملكة العربية السعودية في طريقنا إلى القواعد الأميركية في بريطانيا لحمل الجنود والعتاد.

(2) بريطانيا العظمى تقبل بوجود القواعد العسكرية الأميركية دون أن يخدش ذلك كرامتها وسيادتها وكنا نحن من يرفض تلك القواعد، وسنغافورة تستعد وتحشد بسبب انتخابات الجار ونحن نطمئن للتطمينات السياسية المخادعة ممن دعمْنا قضاياهم ووثقنا بهم.

