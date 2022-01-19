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بيروت - الوكالات: نفذ مواطن لبناني امس هجوما «سطواً مسلحاً» على احد المصارف، وهدد باحراقه بعد ان احتجز بداخله العشرات احتجاجا على رفض البنك صرف مبلغ من حسابه.

وقال موقع «لبنان 24» الاخباري ان احد المواطنين قام باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في «بنك بيروت والبلاد العربية» فرع جب جنين، احدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.

وأوضح الموقع ان «المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف وطالب بسحب مبلغ 50 الف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه امواله». وأشار الموقع الى ان القوى الأمنية حاصرت البنك في محاولة السيطرة على الموقف. قبل ان تنجح في توقيف الرجل الذي سلم نفسه للشرطة بعد ان حصل على امواله.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين انه «بعد احتجاز احد الأشخاص موظفي بنك «BBAC» فرع جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وادارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغ قيمتها 50 الف دولار اميركي حيث سلمها لأحد افراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية».

على صعيد اخر افادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية ان النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اصدرت قرارا قضى بوضع اشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وابلاغ امانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فورا، وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام».

