الاخيرة

تساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات الجنوبية من منطقة تبوك السعودية، بما في ذلك رحيب بمرتفعات الحرة، وتراكمت الثلوج في بعض الأحياء مع انخفاض واضح على درجات الحرارة.

وعاشت محافظة طريف ظروفا جوية غير معتادة، حيث تعرضت لهبوب رياح قطبية شديدة البرودة، وانخفضت درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، وتساقطت زخات الثلج بشكل نادر على مختلف أرجاء طريف.

وجذبت جبال اللوز بحلتها البيضاء السعوديين، حيث شهدت هذه القمم تساقطاً للثلوج مصحوبة بالأمطار في ظاهرة مناخية تزدان بها المناطق الشمالية من تبوك في مثل هذه الأوقات من كل عام.

وتعود تسمية جبال اللوز التي يصل ارتفاع أعلى قممها عن سطح البحر 2600 متر إلى كثرة شجيرات اللوز فيها.

ونشرت وكالة الانباء السعودية «واس» سلسلة صور لهذا الحدث الذي ارتبط بذاكرة مرتادي تلك الأماكن بلحظات شتوية لا تُنسى.

وجذبت مناظر الثلوج وهي تغطي جبال اللوز حماس الأهالي والزوار لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها، حيث مارسوا رقصة الدحة الشهيرة وصنع رجل الثلج.

وقال المصور الضوئي فهد العساف ان « المناظر الثلجية جذبت الأهالي إلى صعود جبل اللوز، وتناول القهوة العربية، والاستمتاع بالكشتة الثلجية وقضاء المتعة الحقيقية مع كريات الثلج التي نجد المتعة خلال اللهو فيها». فيما قال المرشد السياحي في تبوك عبدالله زعير لـموقع قناة «العربية» ان اللوز من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن.

