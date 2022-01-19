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في سابقة لافتة، أنقذت دموع أم مصرية ابنها من حبل المشنقة بعد اتهامه بقتل شقيقته حرقا.

محكمة جنايات المنصورة، قضت الاثنين بالسجن المؤبد للمتهم بقتل شقيقته حرقا بسبب الميراث بمنطقة كفر الكردي في الدقهلية، بدلا من الإعدام شنقا بعدما روت الأم خلال شهادتها في المحكمة تفاصيل الواقعة وتوسلت للقاضي أن يبقي على حياة ابنها بعدما فقدت ابنتها.

وفيما وقفت الأم أمام القاضي وأعلنت تنازلها عن الحق المدني، أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وطالبته بتقبيل يد ورأس وقدم والدته لأنها أنقذته من حبل المشنقة.

وكانت النيابة العامة أحالت محمد زکريا محرز، 47 عاماً، صاحب سوبر ماركت ومقيم كفر الكردي - الدقهلية إلى محكمة الجنايات لقيامه في أكتوبر الماضي بقتل شقيقته المجني عليها وداد زکريا محرز محمد عوف عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحرقها لخلاف سابق بينهما حول ميراثهما من الأب.

وأكد المتهم أنه لم يقصد قتل شقيقته، ولم يكن في وعيه وقت ارتكابه الجريمة.

