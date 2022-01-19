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كشفت دار مزادات سوذبيز النقاب عن ألماسة من خارج هذا العالم حرفيا عيار 555.55 قيراطا يعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجي وتحمل اسم «إنيغما».

عرضت الجوهرة النادرة للصحافيين كجزء من جولة في دبي ولوس أنجلوس قبل أن تطرح في مزاد علني في فبراير في لندن.

وتتوقع دار سوذبيز بيع الألماسة مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني على الأقل (6.8 ملايين دولار). وتعتزم دار المزاد قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع محتملة أيضا. وقالت صوفي ستيفنز اختصاصية المجوهرات في دار سوذبيز لأسوشيتدبرس إن الرقم خمسة يحمل أهمية كبيرة للألماسة التي تضم 55 جانبا أيضا.

وأوضحت أن: «تصميم الألماسة مستوحى من الرمز شرق الأوسطي على شكل كف اليد (الخمسة)، وهي علامة القوة والحماية. لذلك هناك فكرة جميلة للرقم خمسة متعلق بجميع أنحاء الألماسة».

وقالت ستيفنز كذلك إن الألماسة السوداء من المحتمل أن تكون من الفضاء الخارجي.

يذكر أن الألماس الأسود المعروف كذلك باسم «كاربونادو»، نادر للغاية، ولا يوجد بشكل طبيعي إلا في البرازيل وأفريقيا الوسطى.

تعتمد نظرية الأصل الكوني على نظائر الكربون ومحتوى الهيدروجين العالي.

