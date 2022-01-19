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تتجه بريطانيا إلى استخدام جهاز جديد خارق من أجل تنفيذ «تخطيط القلب» عبر الهواتف النقالة في المنزل أو السيارة أو في أي مكان بالخارج، وهو ما قد يؤدي إلى حماية ملايين الناس من الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية فإن الجهاز الجديد منخفض الكلفة نسبياً ويحتوي على تقنية جديدة، حيث يُمكن للشخص أن يربطه بهاتفه النقال ويقوم بإجراء تخطيط القلب مباشرة، ومن ثم يقوم بإرسال البيانات بسرعة قياسية إلى الطبيب أو العيادة أو المستشفى، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب أو الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياته.

ويقول التقرير إن التقنية أصبحت متوفرة في بريطانيا لكنها تنتظر موافقة السلطات الصحية للبدء باستخدامها على الفور من قبل مرضى القلب أو المعرضين لأية مشاكل والذين يتوجب مراقبتهم.

وتبلغ كلفة الجهاز الذي يتم ربطه بالهاتف النقال ويقوم بعملية تخطيط للقلب 99 جنيها استرلينياً فقط (135 دولاراً)، حيث يحتاج الجهاز إلى وضع المريض إصبعين من كل يد على جانبي الجهاز، وهو جهاز مراقبة صغير يمكن حمله والتنقل به، ومن ثم يرسل الجهاز البيانات إلى أحد التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي.

وتمت الموافقة بالفعل على الجهاز والذي يحمل اسم Alive Cor للاستخدام في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويمكن الآن استخدامه من قبل الأطباء في بريطانيا لمراقبة المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالرجفان الأذيني الانتيابي.

