أول النهار

تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ

د. أحمد الناصر اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأجرى الناصر اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان شدد خلاله على إدانة واستنكار الكويت بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيات الحوثي واستهدف مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا وقوف الكويت التام قيادة وحكومة وشعبا مع دولة الإمارات العربية.

