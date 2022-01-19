أول النهار

اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه صباح امس مع الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ.. حيث تناول الاجتماع التطرق الى العديد من المواضيع المرورية والأمنية الشائكة بمحافظة الفروانية والتي تحتاج الى وضع الحلول المناسبة لمعالجتها معالجة جذرية.

وكان من المواضيع التي تمت مناقشتها والتي وجه بها الجابر ضرورة وضع الخطط الكفيلة للحد منها وهي المشكلة التي تعاني منها أغلب مناطق محافظة الفروانية والمتمثلة في وقوف العديد من المركبات المهملة والشاحنات فوق الأرصفة الأمر الذي أدى إلى تلف الأرصفة والبنية التحتية لتلك المناطق، علاوة على بشاعة المناظر غير الحضارية، حيث وجه بذلك إلى قطاع المرور والعمليات بضرورة تكثيف الحملات الأمنية المرورية لمخالفة أصحاب تلك المركبات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لرفعها ونقلها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ملاكها. ومن ناحية أخرى، قام الجابر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضٍ مخصصة مجهزة وفق أفضل المعايير الدولية لخدمة أصحاب تلك المركبات وذلك لتوفير البديل المناسب كمواقف لهم. هذا وكما تم التطرق أيضاً من خلال الاجتماع الى معالجة الحركة المرورية وانسيابيتها في الطرق المؤدية لمستشفى الفروانية وذلك لما لها من أهمية على سلامة وصحة مستفيدي الخدمة الطبية المقدمة من قبل المستشفى والذي وعد الصايغ بدراسة الحلول واختيار افضلها للحد من هذه المشكلة المرورية.

